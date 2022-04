Enasarco, approvato il bilancio consuntivo

L’assemblea dei delegati Enasarco ha approvato all’unanimità dei presenti il bilancio consuntivo deliberato dal cda il 21 marzo scorso: il 2021 della fondazione si chiude con avanzo di 187 milioni di euro e un patrimonio complessivo che supera gli 8 miliardi di euro ( con un aumento del 2,7% rispetto all’anno precedente).

Il presidente della fondazione Enasarco, Alfonsino Mei, ha così introdotto i lavori dell’assemblea dei delegati: “I tempi difficili impongono in ogni caso un cambio di rotta nella gestione della fondazione e del suo patrimonio, mobiliare ed immobiliare, affinché questo possa rendere in maniera positiva non solo gravando sui contributi degli iscritti. Oggi inizia una nuova epoca per Enasarco: dobbiamo tutti stringerci intorno ad un unico tavolo perseguendo il bene dei nostri iscritti, pressati ed estenuati prima dal Covid-19 ed ora dall’ombra e dalle conseguenze della guerra e dalla crisi energetica che colpisce le nostre aziende”.

Il Presidente della Fondazione si è soffermato anche sulla necessità di avviare politiche ed investimenti a favore del sistema Italia: “È necessario ricordarsi del ruolo centrale che il nostro ente riveste nel panorama sociale italiano; abbiamo la possibilità e la capacità di incidere, realmente, nelle scelte politiche. Mi auguro che la Fondazione sia giunta all'avvento di una nuova visione condivisa e tesa alla valorizzazione delle nostre professionalità che, da tempo, necessitano di contributi concreti”.

L’attuale governance di Enasarco, operando con senso di responsabilità, ha approvato il bilancio consuntivo nonostante l’assenza nell’assemblea odierna delle parti sociali legate alla gestione precedente; quest’ultime, dopo aver promosso e redatto il bilancio, non hanno partecipato ai lavori di oggi.