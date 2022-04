A Qonto 5 milioni di euro in poco più di sei ore

Qonto ha raccolto in 6 ore e mezza 5 milioni di euro dai propri clienti attraverso la prima campagna di equity community raise lanciata il 20 aprile attraverso Crowdcube, la principale piattaforma europea per gli investimenti in aziende private, che consente alle startup e ai clienti scaleup di diventare azionisti.

A partecipare sono stati oltre 1.800 clienti che sono così entrati a far parte della community europea di imprenditori che la società intende costruire.

"Come azienda creata da imprenditori per imprenditori, siamo lieti che così tanti dei nostri clienti condividano e comprendano il valore del nostro servizio e la nostra missione aziendale”, ha dichiarato Alexandre Prot, co-fondatore e Ceo di Qonto:. I nuovi azionisti ci aiuteranno a costruire le nostre soluzioni e contribuiranno al successo di Qonto, insieme ai nostri attuali prestigiosi investitori internazionali. Siamo entusiasti di essere il primo unicorno europeo ad aprire il proprio capitale alla propria community e orgogliosi che così tanti abbiano preso parte alla campagna".

“La missione in Crowdcube è democratizzare gli investimenti in aziende private rendendoli più facilmente accessibili a chiunque voglia prendere parte alla storia delle aziende in cui crede”, ha sottolineato Pepe Borrell, vice president International (Europe) di Crowdcube. “Siamo entusiasti di collaborare con Qonto per la loro prima campagna di community equity raise e aiutarli a costruire una solida community pan-europea attorno alla propria missione."