Ad Ambienta le competenze di Bit4ID

Ambienta, tra i maggiori asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, potenzia le competenze tecnologiche di gruppo attraverso l'acquisizione di Bit4 Group ("Bit4Id"), società con sede a Napoli, che offre soluzioni per l’identità digitale e digital trust.

In questo modo Bit4Id si unisce alla piattaforma Namirial, specializzata nel software e nei servizi fiduciari digitali.

Dall'investimento iniziale di Ambienta in Namirial nel 2020, Bit4Id rappresenta la terza acquisizione negli ultimi sei mesi. La società va a rafforzare ulteriormente il know-how tecnologico del gruppo, contribuendo all'espansione della sua presenza internazionale, anche in alcuni importanti mercati emergenti. Sulla scia della crescita organica del gruppo, sostenuta da una serie di acquisizioni, tra cui Netheos e Evicertia, la piattaforma, che ha più di 800 dipendenti e sedi in 18 paesi, ha superato i 100 milioni di euro di ricavi.

Per Giancarlo Beraudo, partner di Ambienta, “Bit4Id rappresenta un altro traguardo verso la creazione di un leader nella gestione delle operazioni digitali e nei servizi di digital trust, con una forte presenza internazionale ed un solido dna europeo. Siamo molto felici di accogliere i fondatori di Bit4Id nell'azionariato di Namirial e confidiamo che il gruppo possa beneficiare della loro esperienza nel settore della digital identity e del digital trust”.