Nel 2021 margine operativo triplicato per P&G Sgr

P&G sgr, boutique italiana di gestione del risparmio specializzata in investimenti alternativi e credito strutturato, prosegue nel proprio processo di crescita organica e approva il progetto di bilancio 2021 con ricavi a 5,9 milioni di euro, segnando un incremento del 58% rispetto al 2020. Il margine operativo lordo si attesta su oltre 1,6 milioni, risultando più che triplicato rispetto all’anno precedente. Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci che si terrà il 29 aprile 2022.

Attiva dal 2004, la società è tra i principali operatori europei negli investimenti in cartolarizzazioni e opera anche nel settore del credito e del real estate. Il piano di sviluppo della società prevede un’ulteriore espansione del business, con un target di 10 milioni di euro per i ricavi e 3 milioni di euro per il mol entro il 2024.

Le masse gestite al 31 dicembre 2021 risultano pari a circa 500 milioni. In particolare, il fondo flagship della società, P&G Structured Credit Opportunities, che investe principalmente in asset backed securities europei con un approccio fortemente bottom-up e improntato alla ricerca di ‘relative value’, ha visto le masse raggiungere 119 milioni.

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2021, che testimoniano la capacità di P&G sgr di inserirsi con agilità in nicchie di mercato che sfuggono ai player più grandi, generando valore per i nostri investitori e partner”, ha commentato Luca Peviani, managing director di P&G sgr

“Nel contesto attuale di volatilità e incertezza, gli investimenti in asset alternativi e in particolare in ABS continuano a rappresentare un’opzione attraente per gli investitori in cerca di rendimenti decorrelati dall’andamento dei mercati”, ha concluso Fabiana Gambarota, managing director di P&G sgr.