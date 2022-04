Per i Pepp partenza con il freno a mano

Nonostante siano operativi dallo scorso 22 marzo 2022, i Pepp, le nuove forme paneuropee di previdenza, non hanno ancora trovato terreno per muovere i primi passi.

L’8 maggio dovrebbe entrare in vigore la disciplina applicativa domestica del Regolamento sui Pepp (la pubblica consultazione è terminata il 12 marzo). Intanto però le compagnie assicurative e gli altri soggetti abilitati alla costituzione di questi prodotti pensionistici di secondo pilastro si muovono con cautela. E c’è persino chi ha già rinunciato pubblicamente a lanciarli, come sottolinea un approfondimento di Plus del Sole24ore che arriva a definirli “belli impossibili”.

“I Pepp, secondo le intenzioni della Commissione e del Parlamento Ue, puntano a soddisfare le esigenze dei risparmiatori, in particolare, realizzando impieghi secondo metodologie tecniche volte alla mitigazione del rischio, con una specifica attenzione alle tematiche Esg – spiega Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza – . Una loro peculiarità risiede nella collocabilità online, sulla base di apposito kit informativo, e ciò dovrebbe attirare in particolare i giovani che sono ancora tra i grandi assenti della previdenza complementare in Italia. Ma pare che anche nel resto d’Europa".

Per ora però, come rivela Plus, “non c’è ressa in fase di lancio. Anzi, la sensazione è che le compagnie si muovano con cautela. E c’è già chi ha già rinunciato pubblicamente a lanciarli. Il gruppo assicurativo austriaco Uniqa ha reso noto nelle scorse settimane, nel corso di un seminario sul tema, che ha cessato lo sviluppo di un Pepp a causa delle preoccupazioni sui rischi legali. Un rappresentante di Uniqa Insurance ha riferito che la compagnia, pur considerando interessanti i Pepp, ha gettato la spugna a causa dei requisiti di rischio-rendimento molto dettagliati stabiliti nelle norme tecniche. La compagnia austriaca non è stata in grado di trovare una soluzione (un mix d’investimento) in grado di soddisfare i dettami della sfidante normativa dati gli attuali livelli di mercato. Da ricordare tra l’altro che è stata prevista anche una limitazione dei costi all’1% per i Pepp di base”.

Quanto ai Pepp italiani il legislatore ha adattato la disciplina in vigore per i fondi di previdenza complementare (Dlgs 252/2005), conservando lo schema Ett ( Esenzione tassazione tassazione). “Nei Pepp non sarà consentito inoltre conferire il Tfr e non sarà possibile trasferirvi una posizione individuale al di fuori del circuito dei Pepp medesimi. Circostanze queste”, puntualizza Plus, “che appaiono abbastanza difensive (forse nella paura dell’arrivo di qualche operatore estero attivo con offerta digitale). Non a caso su questo punto pare che le associazioni del settore non abbiano fatto battaglie per eliminare tali vincoli”.