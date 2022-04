Quattro nuovi Etn da Bitpanda

Sono già disponibili quattro nuovi Etn targati Bitpanda, piattaforma di investimenti digitali europea.

Quotati sulla Borsa di Francoforte, i crypto tracker di Bitpanda consentono sia agli investitori retail, sia a quelli istituzionali di ottenere un'esposizione ai token nativi di Ethereum, Cardano, Polkadot e Solana, senza la necessità di aprire un portafoglio cripto.

“Creare nuove modalità di diversificazione del portafoglio è la motivazione principale che ha spinto Bitpanda a entrare nel mondo degli exchange-traded products. Chi sceglie soluzioni tradizionali di investimento deve poter investire anche in criptovalute, in maniera semplice, sicura e senza problemi, attraverso i canali già conosciuti - ha spiegato Eric Demuth, co-founder e Ceo di Bitpanda - Siamo entusiasti di poter emettere nuovi Etn che saranno inizialmente quotati alla Borsa di Francoforte. Continuando a quotare i Bitpanda Crypto Trackers su nuove borse, consentiremo a un numero crescente di investitori tradizionali di partecipare all’evoluzione di un settore che sta plasmando il futuro della finanza”.

I Bitpanda crypto tracker sono exchange-traded notes (Etn) completamente collateralizzati e scambiati in euro che replicano la performance della criptovaluta sottostante. Data la natura di questi prodotti, gli investitori possono prendere posizione sull'attività sottostante affidandosi al proprio partner di investimento abituale. Disponibili per tutti i tipi di investitori attraverso la propria banca o broker, con una fee di gestione annue dell'1,49%, i Bitpanda crypto tracker assicurano la collateralizzazione con asset digitali immagazzinati in “cold storage” presso un depositario regolamentato per conto dell'investitore.