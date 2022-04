Tutto sulla Moneta a Investire sui GiovaniIn prima visione dalle 15

Oggi in prima visione per tutti, a partire dalle 15, va in onda la terza puntata di “Investire sui giovani”, incentrata sul tema della Moneta: “Dalle lire all’euro, fino alle monete digitali e alle cripto-valute”. Alla puntata che è andata in diretta per i soli licei lo scorso 13 aprile hanno partecipato come ospiti: Stefano Cioffi, responsabile servizi digitali e open banking di Banco Bpm; Morya Longo, giornalista de Il Sole 24 Ore; Daniele Bernardi, autore del libro “Investire in Crypto assets consapevolmente”. Ha condotto la puntata il caporedattore di Investire Marco Muffato. Ricordiamo che Investire sui Giovani è il primo talk show di educazione finanziaria che si svolge in pieno orario scolastico, nella terza ora di lezione e va in in diretta esclusiva per i 30 licei di cinque regioni italiane - Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania e Molise - e per un totale di oltre 2500 studenti collegati. Ricordiamo che il talk show di educazione finanziaria è realizzato da Investire, la storica testata giornalistica del risparmio di Economy Group. Questa puntata è stata realizzata in collaborazione con Banco Bpm.



I temi della puntata sono: dalla lira all’euro, perché? Quali sono stati i vantaggi (e gli svantaggi) dell’introduzione della moneta unica europea; La rivoluzione digitale e le conseguenze nelle monete, nei sistemi di pagamento, nelle professioni legate alla finanza digitale. Infine ci saranno cenni sulle cripotovalute e sugli stablecoin, e si cercherà di chiarire agli studenti il ruolo della Blockchain.