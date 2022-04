Banca Generali, l'assemblea approva il bilancio 2021 e il dividendo

L'assemblea degli azionisti di Banca Generali ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2021, che si è chiuso con un utile netto di 342,2 milioni di euro (289,2 milioni di euro nel 2020). A livello consolidato, l'utile netto si è attestato a 323,1 milioni di euro (274,9 milioni di euro nel 2020). I soci hanno stabilito di distribuire dividendi cash per complessivi 227.860.692, pari a 1,95 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad un pay-out del 70,5%, calcolato sull'utile consolidato dell'esercizio 2021.

I dividendi saranno posti in pagamento con le seguenti modalità: 1,15 euro per azione con data di stacco il 23 maggio 2022, record date il 24 maggio 2022, data di pagamento il 25 maggio 2022 e 0,80 euro per azione con data di stacco il 20 febbraio 2023, record date il 21 febbraio 2023, data di pagamento il 22 febbraio 2023 (Fonte: Teleborsa).