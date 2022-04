La Consob, il Comitato Italiano per la Corporate Governance e Assonime presentano il convegno su ‘La corporate governance in epoca di transizioni’, che si terrà il prossimo 30 maggio dalle 10:00.

Interverranno Daniele Franco (Ministro dell’Economia e delle Finanze), Paolo Savona (Presidente Consob), Lucia Calvosa (Presidente Comitato per la Corporate Governance), Patrizia Grieco (Presidente Assonime), Nadia Linciano (Consob) e Marcello Bianchi (Comitato per la Corporate Governance e Assonime).

Nel corso del convegno verranno presentati:

il Rapporto Consob sulla corporate governance delle società quotate italiane, che fornisce evidenze in merito ad assetti proprietari, organi sociali, assemblee e operazioni con parti correlate; giunto alla decima edizione, il Rapporto 2021 contiene il consueto approfondimento sulla gender diversity degli organi sociali e, per la prima volta, un’analisi delle competenze in materia di sostenibilità e digitalizzazione dei consiglieri delle società quotate medio-grandi;

Report corporate governance 2021 - abstract (consob.it)

il Rapporto del Comitato per la Corporate Governance, che valuta lo stato di attuazione del Codice di Corporate Governance e formula alcune raccomandazioni alle società per una sua più efficace applicazione;

rapporto2021 - Borsa Italiana

il Rapporto Assonime-Emittenti Titoli, che fornisce un'analisi approfondita della corporate governance delle società quotate italiane alla luce delle indicazioni del Codice di corporate governance.

Note e Studi 4_2022 (assonime.it)

L'evento si terrà in streaming. Per partecipare è richiesta la registrazione online (http://www.consob.it/web/area-pubblica/iscrizione-seminari); il link di collegamento verrà inviato in prossimità dell'evento a coloro che si saranno registrati.