Mercato residenziale: in netto calo gli immobili usati in vendita

Cala del 2,8% il numero di case in vendita durante il primo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ad affermarlo è una ricerca del Centro Studi del sito Idealista.

L'usato disponibile si riduce nei capoluoghi

La maggior parte dei capoluoghi di provincia italiani (72 sui 104 monitorati) registrano meno abitazioni in vendita rispetto ad un anno fa, con un picco del 29% de L’Aquila che precede altri 13 mercati che hanno registrato una contrazione dello stock superiore al 20 per cento. Altri 26 centri presentano cali a due cifre: la forbice va dal -19,3% di Modena al 10,1% di Lodi; nella fascia inferiore 32 città segnano cali che vanno dal 9,8% di Siracusa allo 0,3% di Campobasso.

I grandi mercati dove l'offerta di abitazioni è calata maggiormente negli ultimi 12 mesi sono stati Roma (-10,7%),Torino (-8,8%) e Palermo (-7,7%); più contenute le diminuzioni di Napoli (-4,7%) e Firenze (-3,1%); in controtendenza Venezia(13,1%), Genova (9,8%), Bari (5,2%) e Milano (2,1%) vedono crescere lo stock rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Oltre a queste città, lo stock in vendita è lievitato in altri 28 capoluoghi, la metà dei quali registrano balzi a 2 cifre: i maggiori a Macerata (28%) e Alessandria (27,3%). Il resto dei centri ha visto una crescita dell’offerta abitativa a una sola cifra, fino ad arrivare ai mercati che hanno visto incrementi marginali come Vibo Valentia (0,6%), Como (0,4%) e Teramo (0,3%).

Calo più contenuto a livello provinciale

A livello provinciale la riduzione dello stock tocca 61 delle 105 macroaree rilevate (il 58% dei mercati);il calo sembra quindi essere meno esteso rispetto ai mercati cittadini. I maggiori ribassi toccano a Trieste (-27,4%), seguita da Isernia (-23%), Bologna (-20,7%) e Bolzano (-20,4%). Cali a due cifre per altre 18 province comprese tra il -18,3% di Livorno e il -10,1% di Lecco.

In provincia di Napoli il calo è stato del 7%, a Roma del 4,6%, mentre a Milano l’offerta abitativa è in crescita del 3,3%.

Cosenza (25,5%), Alessandria (24,7%), Crotone e Reggio Calabria (entrambe a quota 20,6%) e Vibo Valentia (20,1%) sono invece le città dove l’offerta abitativa è cresciuta di più nell’ultimo anno. Altre 6 macroaree segnano incrementi a doppia cifra dal 19,9% di Cremona al 10,8% di Catanzaro. Altri 33 mercati sono racchiusi tra il 9,5% di Como e lo 0,1% di Venezia.