Tutto sulla banca a Investire sui GiovaniDomani in diretta dalle 10con Baldanza, Effalli e Rosciani 

Domani torna l’appuntamento di Investire sui Giovani, con la quarta puntata dedicata al tema “Vado in Banca - Conto corrente, prestiti e investimenti”. Il nuovo appuntamento, con il primo talk show di educazione finanziaria realizzato da Investire in collaborazione con Banco Bpm, andrà in diretta YouTube come di consueto nella terza ora di lezione (a partire dalle 10) ed è riservata a oltre 2500 tra studenti e insegnanti delle scuole secondarie di cinque regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Toscana, Campania e Molise). Gli ospiti-docenti sono: Alessia Maria Baldanza, Personal – Coordinamento Privati e Federico Effalli, Famiglie – Coordinamento Privati di Banco Bpm; Debora Rosciani, giornalista di Radio 24. Il conduttore di Investire sui Giovani è Marco Muffato, caporedattore di Investire. I temi che saranno trattati sono i seguenti: cos’è la banca oggi; la banca per i giovani; a cosa serve il conto corrente; come si fa a chiedere un prestito; risparmiare o investire, dov’è la differenza.