Servizi di investimento: nuovi siti oscurati

Nella sua newsletter settimanale, Consob mette in guarda i risparmiatori dai siti stranieri che prestano servizi di investimento senza le necessarie autorizzazioni e che sono stati segnalati dalle rispettive autorità di Vigilanza.

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) hanno reso noti i nomi delle società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Best Bank Rates Uk (www.bestbankratesuk.com);

Westwood Global Management Llc (http://westwoodglobalmgmt.com);

Bitrun Crypto Mining (https://bitruncryptomining.com);

Expertfxtrades (https://expertfxtrades.online);

Kionfx Trade (https://kionfxtrade.com);

Powell Advance Associates (www.powelladvanceassoc.com);

Igeniuscryptohub.com (https://igeniuscryptohub.com);

Fxdaily (https://fxdaily.online);

www.luxnordicwm.com, clone di società autorizzata. Già segnalato dalla Cssf (Lussemburgo), vedi "Consob informa" n. 12/2022 del 4 aprile 2022;

Societe Generale / Societegenerale.de.com (email: [email protected]);

Keller Investments (www.kellerinvestmentsllp.com), clone di società autorizzata;

Chase Uk (email: [email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;

Atlantic Allianc / Atlantic Alliance (email: [email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;

Azoptions (www.azoptions.net), clone di società autorizzata;

Investing-Options.com (www.investing-options.com);

Crypto Anex (www.cryptoanex.com);

Dxb Fx Ltd (www.dxbfxltd.com);

Fxcoin Finance (www.fxcoinfinance.com);

Trusteddigital Fxcurrency (www.trusteddigital-fxcurrency.online);

Nova Trading Fx Investment (www.nova-tradingfx.com);

Real Factor Fx (www.realfactorfx.com);

Alfredfxdigitaltrade (https://alfredfxdigitaltrade.com);

Fastlinkfx (https://fastlinkfx.com);

Cryptovem (https://cryptovem.com);

Cryptovitaltrade (https://cryptovitaltrade.com);

Home Capital Trading Fx (https://homecapitalfx.com);

Astrofxc Trades (https://astrofxctrade.com);

Sterling International Wealth (tel.: +442070431874);

Cromwell Warren Burton (email: [email protected]);

Fx-Exchangetrade (www.fxtradchange.com);

Portmann Securities Llc (http://www.portmannsecurities.com);

Fx Bit Signals Ltd (https://fxbitsignalsltd.com);

Metaversefx (https://metaversefx.online);

Instant-Profit-Fx.com (https://instant-profit-fx.com);

Nimblefxpro (https://nimblefxpro.com);

United Forex Trading (https://unitedfxtrade.xyz);

Bcfxtrading.Net (https://bcfxtrading.net);

Exclusive Forex Trading (https://exclusiveforextradings.com);

Calcuxfx (https://calcuxfx.com);

Crypto Place (https://cryptoplaceltd.com);

Astro Mining Fx Trades (https://astrominingfxtrades.com);

Cryptopreco (https://cryptopreco.com);

Iwl Consulting (www.iwlconsulting.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier – (Cssf):

Clyde Trade Ltd (www.clydetrade.co);

Ulfin Investment (www.ulfininvestment.com);

Langlois & Joubert / L&J Invest (https://lj-invest.net);

Ec Eco Invest (www.ec-ecoinvest.com);

www.clemalux-management.com, clone di società autorizzata;

Cryptolumps (www.cryptolumps.com);

www.viabuy-bank.com, clone di società autorizzata

Segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Unicofx / Unico Aust Pty Ltd (https://unicofx.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Viseno Capital Limited (www.visenofx.com);

Optium Ltd (https://beneffx.com/es);

Bitmam Capital Trading Ltd / Bitmam Capital Advisors Corporation / Fina Capital Advisors Corporation (https://bit-mam.tech);

Aurora Solutions Ltd (https://orbitgtm-pro.net);

Standardcryptotraders Ltd (https://standardcryptotraders.com);

Trade Accord Pty Ltd (www.trade-accord.com);

https://sctech.vip;

https://acmarketsfx.com;

https://activetraders24.com;

https://cento-gx-spanish.webflow.io;

https://www.ether-arena.com;

https://tedex.co;

Growth Capital Llc (https://inceptial.com);

Amanda Group Llc (https://tokensnote.com);

Shenanigans Consulting Ltd (https://altimatrade.pro);

Fx Publications Inc (https://iam-ltd.com).

Segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

Ea World Fx (https://eaworldfx.com/front/index.html.