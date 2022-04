Banca Aletti e Robeco, partnership nel segno della sostenibilità

La società di gestione internazionale Robeco e Banca Aletti hanno annunciato il lancio della strategia BA3 Robeco Crescita Sostenibile. La strategia, classificata sotto l’articolo 8 della normativa Sfdr, investe in un’allocazione diversificata multi-asset che soddisfa i più elevati standard di sostenibilità e punta a generare un impatto positivo, misurato grazie al modello proprietario Robeco Sdg Framework.

Marcello Matranga, country head di Robeco Italia, ha così commentato l'iniziativa: “Siamo lieti di rafforzare la partnership con Banca Aletti attraverso il lancio di questa strategia multi-asset sostenibile. La strategia mira a combinare la flessibilità di allocazione tra componente azionaria ed obbligazionaria con le competenze sugli investimenti sostenibili di Robeco. Il risultato è una soluzione in grado di navigare attraverso le differenti condizioni di mercato garantendo al tempo stesso accesso ai principali temi di sviluppo sostenibile.

“L’idea di costruire una strategia con Robeco, universalmente riconosciuta come società leader in tema di sostenibilità, rappresenta per Banca Aletti una naturale evoluzione della gamma BA3 Strategic Investment sicav pensata per rispondere ai diversi bisogni di investimento dei nostri clienti", ha sottolineato Roberto Arosio, responsabile investimenti wealth management di Banca Aletti. "In un mondo cambiato dai recenti accadimenti, temi come la transizione energetica, la digitalizzazione e i fattori sociali hanno acquisito un ruolo decisamente primario e costituiscono un trend di lungo periodo, imprescindibili all’interno di asset allocation e di portafogli d’investimento.”