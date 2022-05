Banca Generali racconta il presente e il futuro dell’economia

Raccontare i grandi temi del risparmio, i cambiamenti e i trend che ne caratterizzeranno il futuro utilizzando un linguaggio semplice. È questo l’obiettivo di “Protezione & Risparmio”, il nuovo portale di Banca Generali dedicato all’educazione finanziaria e all’approfondimento dei grandi temi economici che caratterizzano il dibattito pubblico contemporaneo.

Online a partire da oggi, intende rispondere al bisogno di informazione economica che coinvolge sempre più persone. La narrazione viene sviluppata in chiave divulgativa: inflazione, volatilità, guerra e pianificazione finanziaria sono solo alcuni dei temi che “Protezione & Risparmio” propone al lettore fin dal suo lancio.

Il blog sarà arricchito settimanalmente con approfondimenti ad hoc costruiti attraverso la voce di esperti nei vari ambiti: accanto alla parola del top management di Banca Generali vi saranno gli interventi di accademici, ricercatori, economisti e rappresentanti della società civile.

“In un mondo dell’informazione sempre più complesso e saturo di voci, Protezione e Risparmio nasce come una vera e propria testata giornalistica online che ha l’obiettivo di proporsi come spazio accurato e professionale per dare risposte concrete ai quesiti dei risparmiatori attraverso l’esperienza dei professionisti di Banca Generali e la loro view sugli argomenti di attualità e di supporto all’educazione finanziaria. Le incognite e le complessità del mondo contemporaneo rendono oggi più che mai necessario approfondire tematiche della nostra industria che spesso vengono date per scontate, ma che per famiglie e investitori non lo sono. Per questo abbiamo voluto dar vita ad un ambiente digitale autorevole ma al tempo stesso user friendly in grado di dialogare con tutti coloro i quali sentono la necessità di conoscere al meglio il mondo del risparmio e approfondire le sue evoluzioni future” dichiara Michele Seghizzi, direttore marketing e relazioni esterne di Banca Generali.