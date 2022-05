Con Beewise risparmio e investimenti sempre in tasca

Pensata per avvicinare al mondo finanziario la generazione Z e quella dei millennials, Beewise, la nuova app gratuita lanciata da Azimut potrebbe semplificare l’approccio al tema degli investimenti anche da parte di altre tipologie di utenti.

Sviluppata in open banking, Beewise consente di collegare il proprio conto bancario e investire direttamente tramite la app. Grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale permette una rapida verifica dell'identità. La registrazione e l’on-boarding, ormai diventato terreno di competizione per molte app e banche on line, richiedono infatti nel complesso 15 minuti.

A piacere anche ai nuovi potenziali clienti non più “giovanissimi”, tra cui anche una bella fetta del target “affluent”, potrebbe essere però, oltre alla rapidità di registrazione, anche la semplicità con cui è possibile usare questo strumento e la possibilità di investire poco per volta, ogni mese, partendo da un minimo di 10 euro.

L’utente può infatti autonomamente fissare i traguardi che intende raggiungere, scegliendo tra diversi obiettivi, come ad esempio una vacanza o l’acquisto di una macchina, e il periodo di tempo entro il quale intende raggiungerli. Successivamente, può selezionare uno dei cinque portafogli proposti attraverso il quale poter raggiungere il traguardo individuato.

Entrando poi nel dettaglio, i cinque portafogli sono costruiti tenendo conto delle tematiche del futuro (technology, breakthrough healthcare, environment, smart cities, future generations) e sono gestiti da manager del global team di gestione del Gruppo Azimut. Ciascun portafoglio è disponibile in tre tipologie a seconda del profilo di rischio e della composizione dei fondi (conservative, balanced e aggressive). La sottoscrizione di quote di fondi comuni e il relativo pagamento avviene poi attraverso la piattaforma FundsDLT, basata su tecnologia blockchain.

“Il Gruppo diversifica la propria offerta contando su nuove modalità di ingaggio per i diversi segmenti di clienti “, sottolinea Giorgio Medda, amministratore delegato e global head of asset management & fintech di Azimut. “Con questa prospettiva Azimut, primo tra gli asset manager globali, apre la Global Lounge, la sua presenza nel metaverso nella piattaforma Decentraland in cui sarà possibile accedere nel Web 3.0, oltre a Beewise, anche al suo Comitato Investimenti, ottenere informazioni sul suo business e interagire rispetto al suo primo collectible Nft”.

“I millennial chiedono un nuovo approccio alla finanza, più democratico e propositivo”, aggiunge Matthias Van Den Eede, head of Beewise e business development manager di Azimut Investments. “Vogliono avere un impatto positivo sul futuro e si aspettano che le società con cui interagiscono siano al loro fianco. Abbiamo sviluppato Beewise con l’obiettivo di progettare una nuova esperienza per questa generazione di investitori. Non volevamo solo creare un'app facile e accessibile: volevamo essere parte di un cambiamento più importante, permettendo ai nostri utenti di investire su temi che contano per loro”.