Conclusa l’allocazione del capitale dell’Italian Green Bond Fund

Foresight Group ha concluso l’allocazione del capitale disponibile, pari a 75 milioni di euro, dell’Italian Green Bond Fund, veicolo costituito per finanziare direttamente progetti di piccola taglia nel settore delle rinnovabili sviluppati esclusivamente in Italia.

A rendere possibile la finalizzazione del deployment è stata l’operazione che ha visto Foresight Group sottoscrivere un top-up di importo pari a 5,1 milioni di euro di green bond già emesso da IRR Caserta nell’ambito di una prima sottoscrizione avvenuta a dicembre 2020. IRR Caserta è il veicolo promosso dall’azienda campana Gaia Energy: grazie al nuovo commitment che segue la prima emissione di 5 milioni di euro, la società investirà nella realizzazione di ulteriori impianti fotovoltaici in grid parity e in progetti relativi allo sviluppo delle comunità energetiche in varie regioni d’Italia.

Conclusa questa prima fase di allocazione, Foresight Group punta ad accrescere ulteriormente il capitale disponibile per l’Italian Green Bond Fund, lanciato nel 2018. La società ha infatti dato il via a un processo di revisione ed approvazione che porterà ad un incremento dell’impegno da parte di alcuni investitori esistenti con l’obiettivo di ampliare la size del fondo e poter così continuare ad investire in progetti già identificati. Per la seconda parte dell’anno è inoltre prevista la quotazione sul mercato Miv tramite l’ingresso di ulteriori investitori.

Diomidis Dorkofikis, partner di Foresight, ha commentato: “La transizione energetica è sempre più vista, anche alla luce della cronaca internazionale più recente, come un percorso dal forte valore strategico che necessita di investimenti continui e consistenti. Questo dato di fatto ci rende ancora più soddisfatti di aver positivamente concluso l’allocazione del capitale disponibile nell’ambito dell’Italian Green Bond Fund. Questo risultato non è ovviamente un punto di arrivo ma solamente l’ultimo passo di una strada che nel corso dell’anno ci vedrà ancora protagonisti. Primo step in tal senso il top-up che prevediamo di concludere a breve, favorito anche dalla crescente consapevolezza della decorrelazione garantita da questo tipo di investimento in un contesto di mercato caratterizzato da forte volatilità”.