Per Unione Fiduciaria balzo del margine operativo lordo

Sotto la guida del presidente, Roberto Ruozi, e del direttore generale, Filippo Cappio, Unione Fiduciaria ha ottenuto nel 2021 un fatturato complessivo pari a euro 20,317 milioni, sostanzialmente in linea con quello dell’esercizio precedente.

Il margine operativo lordo si è attestato a euro 2,965 milioni, in crescita dell’81% rispetto all’esercizio precedente grazie soprattutto all’adozione di politiche di efficientamento della struttura organizzativa nonché, in misura inferiore, all’acquisizione del ramo d’azienda della società fiduciaria “Eos Servizi Fiduciari SpA”, avvenuta nel quarto trimestre del 2021.

Rispetto all’anno precedente Unione Fiduciaria, nonostante l’incertezza del contesto socioeconomico, ha visto crescere le proprie masse amministrate del 17,2%, attestandosi a 18,486 miliardi di euro, riconfermando ancora una volta la propria leadership nel mercato di riferimento.

Filippo Cappio, direttore generale di Unione Fiduciaria, ha sottolineato che i risultati del 2021 “confermano il valore che il mercato riconosce a Unione Fiduciaria nell’amministrazione fiduciaria di beni, per fini fiscali, di privacy o di garanzia. La società punterà in futuro al consolidamento del proprio core business sviluppando al contempo strumenti di supporto al monitoraggio all’efficientamento dei patrimoni, al fine di fornire nuovo e tangibile valore aggiunto per i propri clienti”.