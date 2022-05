Anima supera il miliardo di raccolta netta da inizio anno

Da inizio anno Anima supera il miliardo di euro di raccolta netta. Nel mese di aprile la raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è stata infatti positiva per 375 milioni di euro per un totale da inizio anno di oltre 1,1 miliardi di euro.A fine aprile le masse gestite complessivamente dal gruppo si attestavano a circa 191 miliardi di euro.

“Anche il mese di aprile chiude con un dato di raccolta decisamente positivo, nonostante il perdurare di forti tensioni sui mercati; il successo commerciale delle nostre soluzioni ad accumulo proposte alla clientela retail nonché l’apprezzamento da parte dei clienti istituzionali per i nostri flagship a ritorno assoluto, ci spingono a mantenere un outlook positivo per i flussi di raccolta”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding.

Una crescita positiva della raccolta emerge anche dalla relazione trimestrale al 31 marzo approvata dal consiglio di amministrazione di Anima Holding e appena divulgata.

La raccolta netta del Gruppo Anima nel primo trimestre è stata positiva per 0,7 miliardi di euro (al netto delle deleghe di Ramo I); il totale delle masse gestite a fine marzo 2022 è pari a 197 miliardi di euro, in incremento di 2 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

L’utile netto si è invece quasi dimezzato attestandosi a 30,3 milioni di euro ( per un calo del 47% sui 57,7 milioni di euro nel 1Q21).

Le commissioni nette di gestione hanno raggiunto i 75,3 milioni di euro (+7% rispetto ai 70,6 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno).

Le commissioni di incentivo vedono un forte ridimensionamento: sono state pari a 2,5 milioni di euro rispetto ai 43,4 milioni di euro del primo quadrimestre del 2021 che era stato però caratterizzato da un andamento eccezionalmente positivo. Considerando queste commissioni e gli altri proventi, i ricavi totali si sono attestati a 88,6 milioni di euro (con un calo del 29% sui 124,0 milioni di euro nel 1Q21).

Il Gruppo ha migliorato l'efficienza come testimonia un rapporto fra costi e ricavi ulteriormente in discesa: i costi operativi ordinari sono stati pari a 20,9 milioni di euro, in calo dell’8% rispetto ai 22,5 milioni di euro nel 1Q21 mentre il rapporto fra costi e ricavi netti (escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo) è ulteriormente calato al 24,2% (contro il 28,0% del marzo 2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2022 risulta negativa per 41,7 milioni di euro (rispetto ai +25,1 milioni di euro alla fine dell’esercizio 2021), inclusiva del dividendo da pagarsi nel mese di maggio per circa 96 milioni di euro.