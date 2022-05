Azionariato attivo: una nuova voting policy per Axa

Per spingere le società partecipate a considerare in modo ancora più attento le questioni ambientali e sociali, Axa Im ha deciso di adottare una nuova voting policy.

In questo modo non solo valuterà la coerenza del piano di transizione delle realtà partecipate rispetto alla loro strategia climatica, chiedendo loro di riferire sul raggiungimento degli obiettivi intermedi durante le assemblee generali annuali, ma amplia anche lo spazio per integrare ulteriori requisiti esg nel quadro della corporate governance.

La voting policy di Axa Im è attualmente basata su tre principi generali:

- non è ammessa l'astensione se non in circostanze eccezionali. Nel 2021, è stato esercitato il diritto di voto nel 98% delle assemblee generali annuali (Agm) – per un totale di 5.546 riunioni.

- Sostegno al management. Quando si individuano dubbi sul percorso di transizione di una società, Axa voterà contro il management, sosterrà le risoluzioni degli azionisti o le co-presenterà. Nel 2021 Axa Im ha votato contro il management riguardo ad almeno una risoluzione nel 59% delle Agm.

- Attuare un'attività di engagement prima di votare contro una risoluzione in funzione di diversi fattori. Nel 2021 Axa Im ha svolto attività di engagement con 245 aziende, con un focus particolare sul cambiamento climatico, che ha rappresentato la percentuale più alta del totale delle attività, pari al 33%.

A partire da quest'anno, i nuovi requisiti integrati all'interno della voting policy di Axa Im sono:

- Consigli di amministrazione: gli amministratori devono avere esperienza e un track record comprovato nella gestione delle questioni ambientali e sociali. Axa Im si impegna con le aziende a comprendere l'approccio del comitato di nomina in merito alle nomine dei consigli di amministrazione e, a seguito di un'analisi specifica, voterà contro il rinnovo degli amministratori, il presidente del comitato di nomina o qualsiasi membro rilevante se il consiglio non avrà gestito correttamente le proprie responsabilità ambientali e sociali.

Inoltre, in linea con l'attenzione di Axa Im al tema della diversity dei board, Axa Im voterà contro la rielezione del presidente del comitato di nomina nelle società a grande capitalizzazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito che non prevedano una rappresentanza etnica nel consiglio.

- Politiche di remunerazione: il piano di bonus o incentivazione di lungo termine del senior management deve includere chiari elementi esg. Axa Im si impegnerà con le società per comprendere i criteri scelti e voterà contro la politica di remunerazione in caso di criteri mancanti (o irrilevanti).

- Strategia climatica: le aziende dei settori esposti alle questioni climatiche devono avere una strategia a emissioni zero con obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio a breve, medio e lungo termine, nonché una remunerazione dei dirigenti allineata agli obiettivi della strategia climatica. In mancanza di questi requisiti, Axa potrebbe votare contro il management, il Presidente del consiglio di amministrazione e il ceo.

- Rendicontazione finanziaria e non finanziaria: è richiesta l'adozione di framework internazionali per la rendicontazione delle informazioni sulla sostenibilità, nonché una reportistica di sostenibilità che contestualizzi la performance storica. Se questi requisiti mancano, Axa Im voterà contro.