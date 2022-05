Azimut sbarca in Portogallo

Azimut fa il suo ingresso in Portogallo con l’apertura di una filiale a Estoril (Lisbona) - attraverso la sua controllata lussemburghese Azimut Investments S.A. - per fornire accesso alle soluzioni e strategie di investimento del Gruppo nei mercati pubblici e privati agli high net worth individual stranieri che vivono in nel Paese, così come all’industria locale del risparmio gestito.

Il Portogallo sta diventando un mercato strategico in crescita per la comunità internazionale e si propone come una delle mete più gettonate per la residenza degli high net worth individual stranieri grazie anche ad un’elevata qualità di vita.

Nel corso dell'ultimo decennio, infatti, il Paese ha introdotto diversi piani di incentivi (Golden Visa, non habitual residency tax regime, progetti di rinnovamento urbano, ecc.) per attirare stranieri facoltosi da tutto il mondo.

"L'idea alla base dell'apertura del nostro ufficio è di essere più vicini a queste comunità di High Net Worth Individual che vivono in Portogallo" afferma Giuseppe Perrucci, Country Manager di Azimut Brasile, che guiderà la nuova filiale portoghese. “I residenti non abituali, circa 50 mila persone che provengono da tutto il mondo, hanno tipicamente esigenze di Wealth Management complesse e uniche che ben si allineano con l'esperienza internazionale e le soluzioni di prodotto offerte del nostro Gruppo”.

Il nuovo ufficio di Estoril risponderà ad Azimut Investments S.A., società presente nel Granducato di Lussemburgo dal 1999 ed oggi il più grande hub di gestione del Gruppo, con oltre 125 strategie di investimento nei mercati pubblici e privati.