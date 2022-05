Cambio al vertice per AcomeA

AcomeA ha nominato Giordano Martinelli amministratore delegato. Nel suo nuovo ruolo, Martinelli, già vice presidente, si occuperà della strategia e dell’ulteriore sviluppo futuro della società, oltre a mantenere la delega già conferitagli per l’organizzazione dei sistemi informativi e la supervisione sulle aree innovazione, digitale e fintech.

Contestualmente, Giovanni Brambilla, già ad, assume il ruolo di vice presidente e viene confermato come responsabile investimenti.

AcomeA annuncia anche due nomine di rilievo nell’ambito del consiglio di amministrazione: Pietro Poletto e Ivonne Forno. Poletto vanta una lunga esperienza nel settore finanziario, tra cui ruoli di primo piano in diverse istituzioni, tra cui Borsa Italiana. Forno ha maturato numerose esperienze come dirigente e consulente in materia legale-organizzativa, prevalentemente presso intermediari finanziari, fondi pensione, casse di previdenza e investitori istituzionali.

A seguito delle recenti nomine, il consiglio di amministrazione di AcomeA per il triennio 2022-2024 risulta così composto: Alberto Foà, presidente, membro del comitato investimenti e gestore, Giovanni Brambilla, vice presidente, responsabile investimenti e presidente del comitato investimenti, Giordano Martinelli, amministratore delegato, Pietro Poletto, consigliere, Ivonne Forno, consigliere.