Mercati: per ora gli investitori restano alla finestra

Gli investitori si confermano sempre molto preoccupati per l’impatto della guerra in Ucraina sull'economia mondiale, oltre che per l’aumento dell'inflazione. Ma per ora questo sentiment non si traduce in una revisione dei portafogli.

Ad affermarlo è l’ultima ricerca trimestrale sulla fiducia condotta da Ubs, per la quale sono stati intervistati oltre 2.500 investitori e 1.000 imprenditori su 14 mercati in tutto il mondo.

Ben il 92% degli investitori si aspetta che la guerra favorisca un aumento dell'inflazione mentre più della metà di questi ritiene che l’inflazione sia destinata a perdurare per oltre 12 mesi.

Secondo la metà degli investitori del campione la volatilità del mercato è più elevata del solito. La maggior parte di loro prevede che la guerra avrà un impatto economico negativo: il 66% si aspetta un aumento dei prezzi dell'energia, il 64% una maggiore instabilità su scala mondiale e il 60% teme l'aumento di attacchi informatici. Tuttavia non stanno ancora rivedendo i portafogli, ma si dicono pronti a farlo qualora il mercato dovesse risentirne ulteriormente. Molti sono ora più propensi a considerare l'acquisto di oro, titoli nazionali e petrolio, mentre tecnologia ed energia rimangono i settori più appetibili nelle condizioni di mercato attuali.

Paolo Federici, market head di Ubs Global wealth management in Italia ha commentato: “Senza dubbio la difficile situazione che stiamo vivendo a livello geopolitico a causa del conflitto in Ucraina, oltre ad avere un forte impatto emotivo nelle nostre vite, sta avendo delle notevoli ripercussioni sui mercati. Oggi più che mai, quindi, la costruzione di un portafoglio ben diversificato e posizionato per la volatilità è una priorità per gli investitori. E in questo contesto, investimenti sostenibili, tech e transizione energetica, temi in cui Ubs Gwm già da molto tempo vede valore, rappresentano un modo vincente per costruire un portafoglio che non solo resista al cambiamento, ma che se ne avvantaggi”.

In Europa, ad eccezione della Svizzera, poco più di due terzi degli investitori interpellati rimangono ottimisti sulla propria economia a breve termine. Tuttavia, l'ottimismo relativo alle prospettive per le azioni nella regione è diminuito di quattro punti percentuali, al 63%. Quasi la metà degli investitori europei prevede di investire di più nei prossimi sei mesi (46%), con una riduzione di tre punti percentuali rispetto all'ultimo sondaggio.

In Svizzera, invece, l'ottimismo nell'economia nazionale a breve termine è tornato ai livelli del 2020, con solo il 33% degli investitori ottimisti in questo trimestre rispetto al 68% del precedente. La perdita di ottimismo si è riflessa anche nelle opinioni sui titoli nazionali: il 41% si dice ottimista rispetto al 68% dello scorso trimestre. Si è anche osservato un calo nei piani per i prossimi sei mesi con il 24% che prevede di investire, sei punti percentuali in meno rispetto al trimestre precedente.