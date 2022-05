Oggi in prima visione a partire dalle 15 c’è l’appuntamento di Investire sui Giovani, con la quarta puntata dedicata al tema “Vado in Banca - Conto corrente, prestiti e investimenti”. La trasmissione è andata in onda in diretta lo scorso 27 aprile per i soli studenti liceali. Ricordiamo che Investire sui Giovani è un talk show di educazione finanziaria ed è realizzato da Investire in collaborazione con Banco Bpm: la trasmissione va in diretta YouTube nella terza ora di lezione (a partire dalle 10) ed è riservato a oltre 2500 studenti delle scuole secondarie di cinque regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Toscana, Campania e Molise). Gli ospiti-docenti della puntata sono stati: Alessia Maria Baldanza, Personal – Coordinamento Privati e Federico Effalli, Famiglie – Coordinamento Privati di Banco Bpm; Debora Rosciani, giornalista di Radio 24. Ha condotto la puntata Marco Muffato, caporedattore di Investire. I temi che sono stati trattati sono i seguenti: cos’è la banca oggi; la banca per i giovani; a cosa serve il conto corrente; come si fa a chiedere un prestito; risparmiare o investire, dov’è la differenza. Infine si è parlato anche di prospettive lavorative per i giovani nel sistema bancario.