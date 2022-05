Moneyfarm, i numeri della campagna di recruiting

Prosegue la crescita del team internazionale di Moneyfarm: la società ricerca 60 risorse per i mercati in cui è operativa, Italia e Regno Unito. Le nuove assunzioni, previste per il 2022, puntano al rafforzamento del team internazionale della società, che cresce così di circa il 50% rispetto alle 130 risorse totali di fine 2021.

Insieme all'ultimo round di finanziamento del valore di circa 53 milioni di euro sottoscritto da investitori importanti come M&G plc (lead investor) e Poste Italiane – che ha portato la raccolta complessiva di capitali della società a oltre 166 milioni euro – l’incremento delle risorse umane rappresenta un'ulteriore conferma del consolidamento di Moneyfarm, che ad oggi conta 2,4 miliardi di euro di masse in gestione e oltre 80mila clienti su una base di oltre 450mila utenti attivi,

Ecco le posizioni ricercate:

- 15 risorse per il team tech tra frontend, backend, test engineer ed engineering lead;

- 15 consulenti finanziari e 4 customer support representative da inserire nei due team di investment advisory (italiano e britannico);

-7 risorse per il team di operations;

- 4 specialisti per il team marketing;

- 2 Business developer;

- senior hr generalist;

- compliance officer.

Michela Bianchi, hr business partner di Moneyfarm, ha così commentato la campagna di recruiting: “In Moneyfarm la selezione dei talenti è da sempre ispirata a criteri di inclusività di genere, età e background dei candidati. Per noi la diversità è un fattore chiave per migliorare la nostra cultura aziendale e supportare una ulteriore crescita, perché rende i nostri team più produttivi, innovativi e creativi".