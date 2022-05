Operativi ventuno nuovi consulenti autonomi

Con Delibera nr. 1918 l’ Organismo di Vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari ( Ocf) ha dichiarato iscritti con effetto immediato nell’apposita sezione dell'albo, 21 consulenti finanziari autonomi.

Le iscrizioni riguardano consulenti finanziari operativi in tutta in Italia, con una lieve prevalenza di consulenti attivi al Centro Nord e di under 50. I nomi dei nuovi consulenti sono indicati elenco contenuto nella delibera.