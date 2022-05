Quali sono i siti oscurati nel mondo

Nella newsletter di questa settimana Consob ha divulgato l’elenco dei siti oscurati dalle autorità di vigilanza di altri Paesi.

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) e Austria (Financial Market Authority - Fma), hanno segnalato le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Genius Assets Capital Limited (www.geniusassetcapital.com);

Biggest Investment Group (www.forexbigroup.com);

Cryptofa (www.cryptofa.online);

Cryptocurrencyxpress (www.cryptocurrencyxpress.com);

Kcryptoproject (www.kcryptoproject.com);

Crypto Finance (www.cryptofinancepips.com);

Cryptodesktrading (www.cryptodesktrading.online);

Porterfield Financial Holdings (https://www.porterfieldfh.com), clone di società autorizzata;

Cryptodesiree (www.cryptodesiree.com);

Cryptocklimited (www.cryptocklimited.com);

Greenstone-Assets Ltd (www.greenstone-assets.ltd);

Stockforextrade (www.stockforextrade.com);

Crypto-Trade 365 (www.crypto-trade365.com), clone di società autorizzata;

This Is Money Rates (https://thisismoneyrates.com), clone di società autorizzata;

Scam Consulting SCC (https://scamconsulting.com);

Ask Funding (https://askfunding.co.uk).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

www.goldlinkcapital.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Seabreeze Partners Ltd;

Provema Capital sp. z o.o.;

Provema sp. z o.o..

Segnalata dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:

Nodea Union Credit (www.nodeacreditunion.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Ascom Investment Company (www.ascominvesment.com);

Fidelity Panel Finance (https://www.fidelitypanelfinance.com);

Cryptogain Switzerland (www.cryptogain-invest.com);

Win Icoin (www.winicoin.com).

Segnalate dalla Securities and Exchange Commission (CySec) - Cipro:

capitalmarketcorp.com;

admiralecn.net;

thegoldcapitals.com;

alphacapitaltrade.com;

magnasale.org;

brocprime.net;

log-bit.com;

rynattrading.org;

robofxmarkets.com;

spursmarkets.com.

Segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Virgins Markets (https://virginsmarkets.com).

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

https://kreditraiffeisen-volks.com;

Joytrust / Top Suite Ltdwith (www.joytrust.net);

Heimdall Developments Ltd / StoxDC (www.stoxdc.com);

FD Trade LLC / Europa Trade Capital (https://europatradecapital.com);

KL Winterbourne Associates (https://www.klwinterbourneassociates.com);

Uncommix Ltd (www.esignreaden.theaurelia.uk);

Dexa-Coin (https://dexa-coin.com).