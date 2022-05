Alfieri, Jp Morgan: La volatilità resterà alta ma siamo già in una fase di transizione”

In questo scenario caratterizzato da elevata inflazione, come reagire? Lo ha chiesto Marco Muffato, caporedattore di Investire a Lorenzo Alfieri, country head per l'Italia di JP Morgan am.

“La volatilità sui mercati è giustificata a causa di fattori critici che non potranno scomparire. Ma ci sono degli elementi interessanti. Siamo in una fase di transizione. Di conseguenza i mercati si adegueranno ai nuovi valori. La volatilità resterà alta ma nel mercato obbligazionario abbiamo visto correzioni significative e si stanno creando opportunità”.