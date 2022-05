Bargossi, Schroders: “E’ tempo di strumenti su misura per la sostenibilità”

I prodotti sostenibili o “dall’anima verde” non sono tutti uguali. Ma come utilizzare i criteri esg in modo distintivo? A fornire un esempio in questo senso è Elena Bargossi, senior sales manager Schroders a tu per per tu con Marco Muffato, caporedattore di Investire.

“La sostenibilità è un’opportunità di lungo periodo ma dipende da come viene approcciata. Abbiamo messo a punto alcuni strumenti proprietari digitali che da un lato ci aiutano a misurare l’impatto di una società sulla collettività e dall’altro ad analizzare il rapporto rischio rendimento generato da una società nei confronti di tutte le parti interessate. La lezione che abbiamo imparato da questi strumenti è che non è corretto soffermarsi solo sulle società best in class ma occorre guardare anche quelle che sono impegnate in un percorso di transizione proprio perché qui è possibile trovare le vere opportunità di rendimento”.