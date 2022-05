Carpenzano, Capital Group: “ I titoli governativi rappresentano ancora un’opportunità”

Durante il Salone del Risparmio, Marco Muffato, caporedattore di Investire ha chiesto a Flavio Carpenzano, investment director reddito fisso di Capital Group qual è il ruolo delle obbligazioni in portafoglio in questo momento.

“E’ importante fermarsi e guardare in prospettiva per capire perché un investitore debba o meno detenere in portafoglio titoli obbligazionari. Sicuramente non per ottenere rendimenti elevati, bensì per quattro motivi fondamentali: diversificare rispetto all’azionario, preservare il capitale, ottenere una cedola e proteggersi dall’inflazione. Diverse obbligazioni hanno ruoli diversi se si guarda al medio lungo termine. Oggi si sta parlando di una probabilità di recessione in aumento. Avere titoli governativi in portafoglio può essere ancora un’opportunità e il Treasury al 3% si conferma ancora interessante. Ma non dobbiamo dimenticare anche gli high yield nel corporate americano e i mercati emergenti dove parliamo di rendimenti al 7%”.