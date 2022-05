Cattaneo, Bnp Paribas Securities Service: “ Il futuro è bionico”

L’evoluzione tecnologica è al centro dell’intervento di Andrea Cattaneo, direttore generale per l'Italia di Bnp Paribas Securities Service, interpellato da Riccardo Venturi, giornalista di Economy.

“Il futuro è bionico. Siamo già nell’era del bionico nel risparmio gestito ma non siamo ancora pronti. Dobbiamo portare dentro l’industria la digitalizzazione in modo da rompere il paradigma attualmente esistente tra tecnologia e risorse umane. Abbiamo recentemente siglato un accordo per la reportistica esg del fondo pensione Mario Negri. Il fondo utilizzerà la piattaforma Manaos, che è un open services market place che permette una connessione semplice e sicura ai migliori esg data & service provider”