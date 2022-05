De Michelis, Axa Investment Managers: “Non vediamo ancora il picco dell’inflazione”

In uno scenario economico e politico complesso e di alta inflazione come quello che sta caratterizzando questa prima parte dell’anno in corso, come è possibile cercare di bilanciare l’esigenza di prudenza con quella della ricerca di rendimento ?Quali possono essere le conseguenze per i risparmiatori? Lo ha chiesto il caporedattore di Investire Marco Muffato a Marco de Michelis, senior sales manager di Axa Investment Managers.

“Abbiamo avuto una fiammata inflattiva e sicuramente l’inflazione di lungo termine che resterà al di sopra del 2%. In media nel lungo periodo si tornerà al 2% ma noi non vediamo ancora il picco. La crescita dei prezzi di produzione e dei prezzi delle materie prime, tra cui il cotone, il grano e il riso, si trasferiranno presto ai prezzi al consumo. La nostra soluzione è quella di dotarsi di un monetario a tasso reale. Il portafoglio solo deve essere costruito sulla parte breve della curva dove si minimizza il rischio di tasso nominale in modo che tutta questa inflazione che sale possa entrare nella cedola delle obbligazioni perché sono di fatto a tasso variabile sulla dinamica inflattiva”.