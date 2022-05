Fumo, Cnp Vita: “ Diventare compagni di viaggio del cliente attraverso gli investimenti"

In occasione del Salone del Risparmio, Riccardo Venturi, redattore di Investire ha chiesto a Paolo Fumo, direttore commerciale di Cnp Vita come è cambiata la propensione agli investimenti nel periodo del Covid prima e con la guerra in Ucraina poi.

"La propensione al risparmio durante la pandemia, con i consumi in calo, è aumentata e nel contempo è cambiato il modo di investire. Negli ultimi mesi avevamo visto una maggiore assunzione di rischio. La pandemia ha spinto gli italiani a valutare meglio le prospettive di lungo termine. Oggi l’inflazione sta diventando il vero spauracchio perché molti risparmi sono liquidi. Alla luce di questa crisi la consulenza deve cambiare perché occorre diventare compagni di viaggio del cliente nelle sue scelte. Non basta più suggerire prudenza. In questo contesto, le formule assicurative con le soluzioni multiramo si rivelano adatte perché consentono di fare scelte di lungo termine e di prendere opportunità di mercato”.