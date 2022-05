Lombardo, Plenisfer: “Ripensare la costruzione di portafoglio”

Siamo entrati in una nuova era per gli investimenti. Come rivedere il portafoglio alla luce dell’inflazione e del rallentamento dell’economia? A rispondere a Riccardo Venture di Investire è Giordano Lombardo, fondatore e ad di Plenisfer. “Occorre ripensare la costruzione di portafoglio privilegiando gli asset reali che ci proteggono dall’inflazione, quindi tutto il mondo delle materie prime energia e real asset. Abbiamo compiuto due anni di gestione positivi con il nostro Fondo Planisfer Destination Value, ma le vere sfide sono ancora davanti a noi. Occorre mettere insieme le competenze della gestione tradizionale sugli investimenti liquidi con quelle sugli investimenti alternativi. Andremo infatti a lanciare prossimamente un fondo ibrido che coniuga i due aspetti”.