Mannocchi, Société Generale: “ Con gli Etn puntare su metaverso, uranio e idrogeno”

In occasione del Salone del Risparmio, il caporedattore di Investire Marco Muffato ha approfondito il tema dell’inserimento in portafoglio degli Etn insieme a Costanza Mannocchi, head of exchange traded product di Societe Generale.

“Al pari degli Etf gli Etn consentono di investire e di diversificare anche disponendo di importi contenuti. Permettono di avere un’esposizione lineare così come gli Etf ma non sono dei fondi, bensì delle note. A marzo abbiamo quotato degli Etn tematici che permettono di prendere esposizione su indici che investono su un determinato tema. I temi di investimento che possono offrire opportunità secondo noi sono il metaverso, l’estrazione dell'uranio che serve per la produzione di energia nucleare e l’idrogeno, inteso come quell’insieme di società e tecnologie coinvolte per produrlo".