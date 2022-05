Rania, Banor Capital: “Nell’azionario puntare sui leader nelle nicchie di mercato”

Come difendere i portafogli dall’inflazione? Riccardo Venturi lo ha chiesto in occasione del Salone del Risparmio a Gianmarco Rania, head of equities e portfolio manager di Banor Capital.

“Ci sono delle metodologie di investimento che permettono di proteggere il portafoglio. Una di queste, nell’azionario, consiste nell’investimento in società in grado di aumentare i prezzi e di trasferire al consumatore l’aumento dei costi di produzione. Si tratta di grandi società che producono beni di consumo. Parliamo di leader in nicchie di mercato che riescono a proteggere l’investitore dall’elevato inflazione oppure di società legate alle materie prime”.