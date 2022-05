Reali, Pharus Management: “Le smart grid come tema di investimento”

Come investire nella transizione energetica? Per Stefano Reali, fund manager di Pharus Management uno dei temi chiave, anche se meno noti, è quello delle infrastrutture di rete, come racconta a Riccardo Venturi di Investire: “La transizione energetica rappresenta una grande sfida e lì si stanno concentrando molti investimenti. Solitamente pensiamo alla transizione energetica come la produzione da fonti rinnovabili. Ma secondo noi, si presta ancora poca attenzione invece a un elemento che viene ancora prima e che consiste nell’infrastruttura di rete, le smart grid. In Italia, vari titoli permettono di investire su questo aspetto tra cui quelli inerenti al trasporto di energia, come Snam Rete Gas e Terna. Sono due società che gestiscono asset di rilevanza strategica di fatto in regime di monopolio”: