Alberici, Generali Investments: “La transizione energetica sta accelerando ”

La transizione energetica resterà un trend interessante sia nel breve, sia nel lungo termine come ha sottolineato Gabriele Alberici, head of sales Italy di Generali Investments a Marco Muffato caporedattore di Investire.

“La crisi energetica contiene in sé sia spinte negative, legate ai costi e quindi all’impennata dell’inflazione, sia spinte positive, legate allo sviluppo di fonti di energia rinnovabili fino a poco tempo fa trainate esclusivamente da una maggiore sensibilità ambientale. Oggi invece vi è un’accelerazione in questa direzione anche a seguito del conflitto Russia –Ucraina. Noi suggeriamo agli investitori di cavalcare il trend utilizzando delle soluzioni come quelle proposte da società del gruppo come Sycomore asset management e Plenisfer, due boutique dell’ecosistema di Generali Investments”.