Amendola, AcomeA: “Ancora tante le potenzialità esg nascoste”

Il difficile contesto attuale, che vede impegnate le imprese a mantenere la rotta di mercato, potrebbe distogliere il management da altri obiettivi quali il miglioramento della sostenibilità del modello di business. Riccardo Venturi di Investire ha affrontato il tema con Antonio Amendola, gestore del fondo AcomeA Pmi Esg

“Nonostante il contesto, le piccole e medie imprese stanno tenendo bene per quanto riguarda i risultati trimestrali. Spesso si tratta di società con una vocazione internazionale e con la capacità di ribaltare i più elevati costi di produzione sul consumatore finale. La sostenibilità è un percorso: gli imprenditori sono consapevoli del tema e hanno voglia di mettersi alla prova. Il nostro lavoro è quello di aiutare le pmi a tirare fuori le potenzialità che ci sono già. Spesso non sanno comunicare adeguatamente verso l’esterno. Noi supportiamo le piccole e medie imprese italiane e attraverso il nostro fondo, come investitore di lungo periodo, riusciamo a fare emergere anche questo aspetto”.