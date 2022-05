Argenti, Lombard Odier: “Perché longevity e formazione sono temi contigui”

In tempi in cui, a causa della pandemia, si sta riflettendo sulla diffusione dello smart working e sul suo futuro, il tema del capitale umano torna alla ribalta e diventa tema di investimento. Marco Muffato caporedattore di Investire ne parla con Andrea Argenti, country head Italia di Lombard Odier.

“Oggi è in corso una guerra di talenti perché le imprese devono pensare a come trattenerli e valorizzarli. Il capitale umano fa emergere l’importanza della formazione non solo per i giovani, ma anche per chi nel mondo del lavoro c’è già. Vi è tutto un filone di investimento legato al tema della longevity e della demografia che rinvia a sua volta al tema della formazione. L’età media aumenta e impone la revisione dei percorsi di carriera professionale e delle opportunità di formazione che deve necessariamente essere continua”.