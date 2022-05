Giangrande, Dws: “ Etf strumento chiave per diversificare”

Tra le diverse tipologie di investimento gli etf si confermano resilienti nonostante il contesto attuale e registrano flussi positivi nei primi mesi dell’anno. Marco Muffato caporedattore di Investire ha chiesto quali sono le possibili causa a Mauro Giangrande, Head of etf sales Southern Europe di Dws.

“Gli investitori stanno cercando di diversificare ricorrendo a strumenti che consentono di investire su temi “classici”, su temi specifici, come l’energy, i materials, e persino su spunti relativamente nuovi come le infrastrutture che beneficiano di tariffe indicizzate all’inflazione. Gli etf consentono di ottenere esposizioni diverse. Noi abbiamo appena lanciato su Borsa Italiana l’Xtrackers Harvest Msci China Tech 100 per fornire accesso a temi di investimento ad elevato tasso di crescita, come la tecnologia in Cina, tramite la costruzione di un indice tematico”.