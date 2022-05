Mainò, Nafop: “ Tempi maturi per la consulenza autonoma”

Il tema della consulenza finanziaria autonoma è al centro dell’intervista a Luca Mainò, membro del consiglio direttivo Nafop, realizzata da Marco Muffato caporedattore di Investire in occasione del Salone del Risparmio.

“Quella del consulente finanziario autonomo è una figura professionale che nasce più di 20 anni fa, quando ancora non c’erano le normative dedicate. Le nostre associazioni, Nafop prima e AssoSfc poi, hanno segnato la strada della professione che oggi conta più di 500 consulenti fee only e circa 60 società specializzate. In Italia il fenomeno sta emergendo solo adesso con numeri importanti grazie alla nuova direttiva. Oggi il mercato sta cambiando velocemente e molte banche hanno creato dei servizi ad hoc per i clienti fee only, in cui il consulente invia le raccomandazioni che poi il cliente autorizzerà presso il proprio intermediario”.