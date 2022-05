Mascheroni, Etica Sgr: “Prodotti esg: da nicchia a fenomeno mainstrem”

Nel corso dell’ultimo anno vi è stato un incremento importante dei prodotti di investimenti esg. Ma che cosa cambia con il Regolamento Sfdr? Riccardo Venturi della redazione di Investire lo ha chiesto a Davide Mascheroni, responsabile partner commerciali di Etica Sgr.

“Il Regolamento Sfdr ha portato una serie di novità. Negli ultimi anni abbiamo visto un proliferare di fondi: da mercato di nicchia, i prodotti sostenibili sono diventati un fenomeno di mainstream su ampia scala. La Sfdr interviene per mettere ordine in modo da garantire uno sviluppo organico al settore e per rendere comparabili agli investitori i diversi prodotti tra loro. Per noi la sostenibilità però non è solo proporre dei prodotti esg, ma avere anche un’organizzazione basata su determinati principi”.