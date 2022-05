Paolo, Bny Mellon: “Con la blockchain entriamo in nuova era”

L’appuntamento con il Salone del Risparmio rappresenta l’occasione per approfondire nuovi temi di investimento come quello della blockchain. Riccardo Venturi ha approfondito le implicazione sull’economia reale di questa tecnologia insieme a Stefania Paolo, country head Italia di Bny Mellon Investment Management.

“Parlare di blockchain oggi vuol dire parlare di una nuova rivoluzione digitale. Si tratta di un modo nuovo di gestire e trasmettere dati in maniera sicura a beneficio di diversi settori. Attraverso il nostro Blockchain Innovation Fund investiamo in tutti i settori tranne nelle criptovalute. Si tratta di una strategia nata nel 2019 e investe tutti i settori, dalla grande distribuzione, all’alimentare fino ad arrivare al mondo della sanità. Siamo solo all’inizio di una rivoluzione che intendiamo sostenere e da cui possiamo trarre l’opportunità per dare rendimenti interessanti agli investitori”.