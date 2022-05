Proli, Amundi: “Accelerare il passo della transizione energetica”

La crisi energetica ha dimostrato come le fonti rinnovabili da sole non siano sufficienti. Come vanno rivisitati quindi gli investimenti per favorire la transizione energetica?

A rispondere è Paolo Proli, head of retail division di Amundi Sgr interpellato da Sergio Luciano, direttore responsabile di Economy e Investire. “La mitigazione del cambiamento climatico dipenderà dal come produrremo l’energia che ci servirà. Per abilitare una transizione energetica efficiente abbiamo bisogno di capitali pubblici e privati e non solo del Pnnr. Abbiamo finora fatto troppo poco e dobbiamo accelerare il passo. Serve fare sistema e alimentare l’innovazione tecnologica. Dobbiamo ad esempio arrivare a produrre idrogeno in modo verde. I fondi ad impatto vanno nella direzione giusta perché creano una ricaduta positiva per tutto l’ecosistema e generano un rendimento per l’investitore”.