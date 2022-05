Renzulli, Columbia Threadneedle: “Ancora elevata la qualità della crescita in Cina e in Asia”

L’investimento nei Paesi asiatici può contribuire a dare stabilità al portafoglio? Marco Muffato caporedattore di Investire lo ha chiesto a Davide Renzulli, head of advisory di Columbia Threadneedle Investments.

“L’Asia rappresenta un mercato ampio e interessante, leader nell’innovazione digitale. Resta ancora interessante il livello di crescita in termini relativi della Cina anche se è più bassa rispetto a qualche anno fa in termini assoluti. Si tratta quindi di un mercato da prendere in considerazione per la qualità della crescita. Molti Paesi stanno cercando di sviluppare il mercato interno in modo da essere meno legati alle esportazioni rispetto a qualche anno fa. Per questo motivo quest’anno al Salone abbiamo portato una strategia legata al mercato azionario asiatico focalizzata sulle società che pagano un buon dividendo”.