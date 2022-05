Scelzo, Copernico : “Aiutare i giovani a crescere nella professione”

Tra i temi affrontati da Gianluca Scelzo, consigliere delegato di Copernico Sim, nel corso di un incontro con Marco Muffato, caporedattore di Investire, in occasione del Salone del Risparmio, vi è stato quello dell’inserimento dei giovani nel mondo della consulenza.

“Da circa 7- 8 anni abbiamo iniziato a lavorare con i giovani perché rappresentano secondo noi per il settore vera e propria linfa vitale. L’età media oggi si attesta intorno ai 55/56 anni ma molti consulenti sono ancora più maturi. Puntare sui giovani può essere la strada per innovare. Ce ne sono per ora pochissimi perché ovviamente devono partire da zero e non hanno ancora un portafoglio. Spesso vengono inseriti in strutture che ne limitano però la crescita e la libertà di scelta. Noi stiamo lavorando sui giovani per aiutarli a crescere puntando sui laureati e aiutandoli per i 3-5 anni successivi all’avvio della professione”.