Tacchella, Bff Banking Group: “La banca depositaria come cassaforte dei fondi”

Il Salone del Risparmio offre agli investitori molte opportunità per approfondire alcune nozioni di base della finanza, come il funzionamento di una banca depositaria. A ricordarcelo è l’intervista effettuata da Riccardo Venturi, redattore di Economy e Investire, a Maurizio Tacchella, direttore della banca depositaria Bff Banking Group.

“La banca depositaria ricopre nell’ambito dell’industria del risparmio gestito un ruolo garanzia a tutela dei sottoscrittori dei fondi comuni e dei fondi chiusi, e degli aderenti ai fondi pensione. Si tratta di un’attività normata attraverso alcuni regolamenti e decreti specifici che definiscono vari aspetti tra cui le responsabilità che si assume nei confronti dei sottoscrittori e dei gestori. In sintesi, la banca depositaria è la cassaforte dei fondi, svolge attività amministrative e contabili tra cui il calcolo del Nav. Oggi in Italia siamo in cinque a fare questa attività e l’unico player italiano è BFF. Siamo la banca depositaria leader nell’ambito dei fondi pensione italiani con il 39% di quota di mercato”.