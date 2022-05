Tardino, Abrdn: “Nervi saldi per cogliere le opportunità di mercato”

Quali sono gli errori da evitare in questo momento difficile di mercato? Lo ha chiesto Riccardo Venturi, redattore di Investire a Laura Tardino, head of institutional business development di Abrdn.

“Per affrontare questa fase occorre mantenere i nervi saldi e diversificare il portafoglio su diverse classi di attivo per cogliere le opportunità che possono nascere. Ci saranno ancora dei rialzi dei tassi da parte delle banche centrali e l’obbligazionario potrebbe ancora soffrire. Potrebbe rivelarsi quindi opportuno puntare sulle duration brevi e sui prodotti a ritorno assoluto. La Cina offre ancora buone valutazioni per gli investimenti azionari. Occorre più in generale puntare sull’educazione finanziaria a tutti i livelli perché i mercati sono ciclici e non bisogna avere troppa paura di affrontarli”.