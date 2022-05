Tomaiuolo, Janus Henderson: “Più asset reali per proteggersi dall’inflazione”

Nicola Tomaiuolo, associate director di Janus Henderson, intervistato da Sergio Luciano, direttore responsabile di Economy e Investire, suggerisce di affrontare l’inflazione attraverso investimenti nel real estate.

“Secondo noi uno settori più interessanti per far fronte alla nuova inflazione, “nuova” perché non l’abbiamo mai sperimentata a questi livelli negli ultimi anni, è quello immobiliare. Lo suggeriamo perché l’inflazione ha una correlazione positiva con gli asset reali, come gli immobili, e perché gli affitti sono solitamente indicizzati all’inflazione. In pratica con un unico prodotto andiamo a coniugare la parte buona della componente equity legata all’inflazione a un prodotto inflation linked per la parte cedolare legata agli affitti. Con un fondo comune di investimento nel settore immobiliare è possibile cogliere diverse opportunità in aree difficilmente raggiungibili attraverso un unico investimento”.