Trezzi, Nuveen: “L’energia pulita e le infrastrutture tra le priorità degli investimenti”

Il Salone del Risparmio rappresenta l’occasione per conoscere da vicino anche alcuni player particolarmente distintivi come Nuveen, la società d’investimenti di TIAA (Teachers Insurance and Annuity Association of America) – una delle maggiori istituzioni finanziarie statunitensi. A piegare qual è la sua mission è il managing director, Sergio Trezzi, intervistato da Sergio Luciano, direttore responsabile di Economy e Investire.

“La società, in qualità sia di asset owner che di asset manager, vanta un’esperienza di oltre 50 anni negli investimenti responsabili ed è stata pioniera negli investimenti ad impatto: già oggi il 100% dei portafogli è gestito in linea con i Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite. Come investitore responsabile, caratterizzato da un orizzonte di investimento di lungo termine, l’interesse per lo sviluppo del tema legato alle infrastrutture e all’energia pulita è molto rilevante”.